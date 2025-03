Locais de prova do concurso do MPCE são disponibilizados nesta segunda-feira, 31

A partir desta segunda-feira, 31, os candidatos inscritos no concurso do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) poderão conferir o edital com informações acerca dos locais de aplicação das provas do certame.

A consulta deve ser realizada no site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Ao todo são duas provas objetivas, de conhecimentos gerais e específicos e uma discursiva. Todas possuem caráter eliminatório e classificatório.