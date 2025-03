Com salário de R$ 39 mil, MPF publica edital para concurso com 58 vagas

Para concorrer, os interessados devem ter bacharelado em direito. Na foto, a sede do Ministério Público Federal (MPF) / Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O Ministério Público Federal (MPF) publicou nesta segunda-feira, 24, o edital do concurso público com 58 vagas para o cargo de procurador da República. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Do total de oportunidades, 10% são reservadas às pessoas com deficiência, 5% para pessoas indígenas e 20% para pessoas negras. O salário é de R$ 39.753,22.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, as localidades das vagas serão definidas pelo Conselho Superior do MPF, após o resultado do concurso, com possibilidade de criação de novas vagas. Segundo o edital, está prevista uma vaga para o Ceará, em Juazeiro do Norte.