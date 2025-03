MPCE promove seminário sobre comunicação inclusiva e acessibilidade

O evento acontecerá no auditório da Escola Superior do Ministério Público (ESMP) e será transmitido para os Núcleos Regionais da ESMP em Juazeiro do Norte e Sobral

No próximo dia 3 de abril, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) sediará o seminário "Inspire: Comunicação, Inclusão e Acessibilidade", com o objetivo de discutir estratégias e tecnologias inovadoras para tornar a comunicação pública mais simples e acessível. O evento acontecerá no auditório da Escola Superior do Ministério Público (ESMP) e será transmitido para os Núcleos Regionais da ESMP em Juazeiro do Norte e Sobral. As inscrições estão abertas ao público e podem ser realizadas na plataforma de cursos da ESMP/Ceaf.

Uma das atrações do seminário será a Sala de Tecnologias Assistivas, espaço dedicado à apresentação de inovações voltadas para acessibilidade e inclusão. Neste ambiente, os participantes poderão interagir com ferramentas que ampliam a autonomia de pessoas com deficiência, promovendo a troca de conhecimento e fortalecendo o ecossistema de acessibilidade. Projetos de instituições como a Universidade Federal do Ceará (UFC) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), além de soluções como o Mouse Braille e o Blink Talk, estarão em exposição. O Laboratório de Inovação do MPCE também marcará presença, demonstrando o uso de tecnologias assistivas para facilitar a comunicação e a acessibilidade no cotidiano.