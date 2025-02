Sindicatos dizem que negociação salarial não avança, anunciam protestos e Prefeitura marca reunião

Sindicatos de servidores da Prefeitura de Fortaleza se reuniram nesta quarta-feira, 19, aprovaram calendário de manifestações para pressionar a Prefeitura de Fortaleza na campanha salarial. Os representantes dos trabalhadores reclamam que, na opinião deles, as negociações não avançam. Após o anúncio da mobilização, os sindicatos informaram que reunião com o prefeito Evandro Leitão (PT) foi agendada para a próxima sexta-feira, 21.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A secretária do Planejamento, Orçamento e Gestão de Fortaleza, Carolina Monteiro, procurou os sindicatos e agendou o encontro com o prefeito, para as 11 horas de sexta. Participarão o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Fortaleza (Sindfort) e outras entidades que compõem a Frente Sindical das Entidades Representativas dos Servidores e Empregados Públicos Municipais de Fortaleza (Fersep-For) e União Sindical.