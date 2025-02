Fortaleza está com mais de 1,6 mil vagas de emprego abertas; veja

As oportunidades são apresentadas pelo Sine Municipal. As principais são para costureira, teleoperador e atendente de lanchonete

O município de Fortaleza está com 1.693 vagas de emprego disponíveis. Dentre as posições, as principais são de costureira, teleoperador e atendente de lanchonete.

As oportunidades incluem pessoas com deficiência (PCD) e reabilitados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).