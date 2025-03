Fortaleza terá voos diretos para Madri a partir de 2026

Atualmente, o percurso exige ao menos uma escala, com troca de aeronave. A parada é habitualmente feita em Lisboa, já na Europa, ou em Recife (PE), antes de sair do País.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“É muito importante esse voo, que em janeiro de 2026 terá três voos por semana. Quando chegar em março do ano que vem, serão quatro voos por semana, mas as vendas das passagens já começam hoje”, anunciou o chefe do Executivo estadual.