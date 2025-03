Juazeiro do Norte terá voos extras para Páscoa e Tiradentes pela Azul

Companhia terá três voos adicionais para a cidade cearense, atendendo à demanda de romeiros e turistas no período; Fortaleza também contará com reforço na oferta de assentos

A cidade cearense, famosa pela presença de romeiros que visitam o local devido ao Padre Cícero , contará com a oferta de voos extras entre os dias 17 e 21 de abril.

A Azul ampliará sua malha aérea Malha aérea é a rede de rotas aéreas que interligam aeroportos e destinos, permitindo o transporte de passageiros, cargas e aeronaves no Ceará, operando três voos extras para Juazeiro do Norte , durante o feriado da Semana Santa e Tiradentes .

Recife-Juazeiro do Norte

Os voos extras terão partidas de Recife para Juazeiro do Norte, um dos principais hubs da companhia no Nordeste.

Segundo a Azul, os horários foram programados para oferecer maior conveniência aos passageiros que desejam viajar durante o feriado. A Azul disponibiliza, no total, 7.597 assentos adicionais para o Nordeste durante o período.

Sobre Recife-Fortaleza, a companhia detalha que é frequência regular, que contará com um horário extra a cada um dia (17, 18, 21 e 22).

Haverá ainda rotas Recife-Fortaleza, além de Recife-Juazeiro do Norte, que terão três voos cada, operados por aeronaves Embraer E2 (136 Clientes) e ATR (70 Clientes), respectivamente.

Fortaleza contará, portanto, com incremento na oferta de assentos, com conexões ampliadas para destinos estratégicos.

Além de Juazeiro do Norte, a companhia vai operar 132 voos extras pelo País durante o feriado prolongado, ampliando sua rede de rotas para outras cidades do Nordeste, como Fortaleza, Recife, Maceió e Natal, com um total de 57 voos extras em toda a região.