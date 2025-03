13º salário de aposentados e pensionistas ‘ainda será debatido’; entenda

Entenda possibilidade de antecipação das parcelas do 13º salário no primeiro semestre / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO em 19-02-25

A antecipação do pagamento das parcelas do 13º salário neste ano aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ainda será debatida pelo governo. As informações foram compartilhadas pela Assessoria do Ministério da Previdência Social. Apesar de liberado no ano anterior, em 2024, o adiantamento “depende do decreto presidencial” de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A possibilidade do processo foi compartilhada pelo jornal O Globo na sexta-feira, 21, após anúncio de aprovação do Orçamento de 2025 no plenário do Congresso Nacional. A decisão ocorreu após um impasse de cerca de três meses.