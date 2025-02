Setur quer aumentar frequência de voos de Fortaleza para Chile e Argentina

A Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE) quer aumentar as frequências de voos diretos de Fortaleza para outros países da América do Sul, como Chile e Argentina. Foi o que confirmou o titular da Pasta, Eduardo Bismarck (PDT).

Atualmente, a Capital conta com um voo semanal para Santiago, operado pela Latam, e três rotas semanais para Buenos Aires, exercidas pela Gol.