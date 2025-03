Fábrica de calçados planeja expandir operações no Sertão Central cearense

Sugar Shoes firmou carta de intenções com prefeitos da região.Não foi divulgado o valor do possível investimento, mas expectativa é que sejam gerados 800 empregos

Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento da Região Sertão Central Sul ( Codessul ) assinaram uma carta de intenções com a companhia, que já atua em Senador Pompeu , após um investimento superior a R$ 6 milhões.

A região do Sertão Central do Ceará deve contar com novos empreendimentos do setor de calçados da fabricante Sugar Shoes . Serão duas operações nos municípios de Milhã e Pedra Branca, a mais de 260 quilômetros de Fortaleza.

A Sugar Shoes tem olhado para o fortalecimento de sua atuação no interior do Ceará. A prefeita de Pedra Branca, Ivoneth Braga, destacou que o projeto tem todo o seu apoio, especialmente pelo incremento na geração de emprego.

“Tem que pensar hoje em querer aumentar a produção no ano que vem ou no outro ano”, segundo Nelson, o qual afirmou que não adianta querer aumentar a produção amanhã sem estrutura. “Então, isso está sendo discutido, está sendo pensado, está sendo analisado.”

O executivo detalhou que a estrutura atual da fábrica em Senador Pompeu conta com 1.000 funcionários. E, para o aumento da produção desejada, será necessário ter mais mão de obra, havendo necessidade de expansão para outro município.

A Sugar Shoes pretende aumentar a produção local de chinelos, que hoje encontra-se no Sul, além de solas de borracha, palmilha, entre outras. “Gostamos muito aqui do Estado, das cidades aqui da região”, analisou Nelson, focando em projetos no Nordeste.

Região do Sertão Central já avança em porto seco

Com o projeto de um porto seco a ser instalado no Sertão Central, 12 pré-contratos já foram assinados com investidores para o centro logístico, que está no caminho da ferrovia Transnordestina.