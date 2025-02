Quixeramobim negocia com empresa de e-commerce para atender o Sertão Central

QUIXERAMOBIM, CEARÁ, BRASIL- 16.01.2025: Afrânio Feitosa. Porto Seco em Quixeramobim, local onde passa a Transnordestina, e reunião com políticos e empresários. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

O município de Quixeramobim (a 212 km de Fortaleza) negocia a instalação de um novo centro logístico. As conversas com um dos maiores marketplaces de e-commerce do mundo segue em andamento. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O secretário do Desenvolvimento Econômico de Quixeramobim, Afrânio Feitosa, diz que não pode revelar o nome da empresa, mas destaca que a negociação com executivos foi iniciada a partir de contato da empresa, que demonstra interesse em investir na região do Sertão Central.

"Com nossa localização geográfica privilegiada, estamos consolidando Quixeramobim como um grande polo logístico do Ceará", afirmou.

Vale lembrar que esse é o segundo anúncio de negociações envolvendo empresas de e-commerce interessadas em investir no Ceará num curto período de duas semanas. No início deste mês, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, confirmou que negociações foram iniciadas para que a Shopee possa instalar um centro logístico em Juazeiro do Norte (Região do Cariri). Shopee - Divulgação Crédito: Divulgação