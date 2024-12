Com 150.000 m² de extensão, Vibra Energia divulga projeto no porto seco de Quixeramobim

O anúncio foi publicado pelo secretário do Desenvolvimento Econômico do município, Afrânio Feitosa

O local de armazenamento e distribuição de mercadorias se beneficiará da obra da ferrovia Transnordestina, que já se encontra em obras do trecho do lote 7, que liga os municípios de Quixadá e Itapiúna. O projeto total terá 1.206 km, atravessando 53 municípios.

O anúncio sobre o porto seco foi publicado pelo secretário do Desenvolvimento Econômico do município, Afrânio Feitosa, na segunda-feira, 9. O gestor destacou que o espaço ocupado pela empresa será de cerca 15 hectares, que equivalem a 150.000 m² .

Em entrevista ao O POVO , ele ainda explicou que dentro do espaço ocupado pela empresa estarão disponíveis “toda a parte de tancagem , com toda a parte de serviço, posto de combustível, estacionamento para carretas, lubrificantes, oficinas etc”.

De acordo com o secretário, a estimativa é que o porto empregue cerca de 8 mil a 10 mil pessoas. Já, no que concerne aos empreendimentos já confirmados, ele informou que há uma usina fotovoltaica, plano de alimentação, projeto de grãos, minérios, minerais, entre outros.

O projeto com a Vibra Energia, assim como os outros que farão parte do complexo que constitui o porto seco José Dias de Macêdo, será construído e administrado pela Value Port Terminais Multimodais Ltda.

“Inclusive o Ricardo Azevedo, presidente da Value, pediu essa ajuda ao Governador Elmano, para agilizar as licenças ambientais”, acrescentou o secretário.

Além de Quixeramobim, a partir da ferrovia, também é prospectada a construção do porto seco de Missão Velha, na região do Cariri, com um investimento inicial previsto em R$ 32 milhões.

O Governo do Ceará ainda desenha empreendimento do tipo no polo calçadista de Senador Pompeu, município do Sertão Central, a 282,98 km de Fortaleza.

