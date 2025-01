Porto seco vai atingir raio de 250 km em torno de Quixeramobim

O porto seco que deve ser instalado em Quixeramobim (a 212 km de Fortaleza) na esteira da ferrovia Transnordestina (que também cruza aquele município) terá um raio de influência de 250 km em torno da região. Ele cita além de boa parte do Ceará, áreas da partes do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Piauí, incluindo a região produtora de grãos.

A projeção é do CEO da Value Global, Ricardo Azevedo, empresa que se mobiliza para construir o equipamento. Nesta quinta-feira, 16, em Quixeramobim, o executivo apresentou novos detalhes sobre o projeto a empresários do Sertão Central e representantes do governo do Estado e reafirmou já contar com 12 pré-contratos assinados de investidores para o centro logístico.