Prefeitura de Fortaleza se torna pactuante do Ceará Sem Fome

Solenidade de assinatura do Pacto por um Ceará Sem Fome no Palácio da Abolição / Crédito: Divulgação Governo do Ceará/ Kiko Silva

A Prefeitura de Fortaleza se tornou pactuante do programa Ceará Sem Fome, do Governo do Ceará. Objetivo da adesão, que aconteceu no dia 17 de março, é dar apoio ao funcionamento de equipamentos como a Rede de Cozinhas Ceará sem Fome, que distribui quase 40 mil refeições diariamente. Também visa o desenvolvimento de políticas públicas de qualificação para que a população beneficiária do programa possa desenvolver autonomia financeira e ingressar no mercado de trabalho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Para que a partir daí nós possamos unir as ações de entrega de um prato de comida com as ações estruturantes que o município de Fortaleza possui, por meio do grande potencial de chegar com ações mais focalizadas para essas famílias, que hoje ainda se encontram em insegurança alimentar grave”, destacou Lia de Freitas, primeira-dama do Estado e presidente do Comitê Intersetorial do programa.