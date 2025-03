Taxa de inscrição do concurso do MPCE deve ser paga até esta quarta-feira, 12

Acaba nesta quarta-feira, 12, o prazo do pagamento da taxa de inscrição para os inscritos no concurso do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) referente ao preenchimento de uma vaga imediata, além de cadastro reserva, para os cargos de analista ministerial e técnico ministerial.

A taxa a ser paga varia de acordo com o cargo, sendo R$ 130 para o de analista e R$ 110 para o de técnico. Vale destacar que para aqueles que solicitaram a isenção do valor, a situação final da solicitação foi disponibilizada nessa segunda-feira, 10.