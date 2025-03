Concurso TRF 5 com salário de R$ 35,8 mil encerra as inscrições nesta segunda, 10

O certame requer formação superior no curso de Direito e é para o cargo de juiz federal substituto

Acabam às 16h desta segunda-feira, 10, as inscrições para o concurso do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), que tem sob sua jurisdição os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

As oportunidades são referentes ao preenchimento de 11 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para o cargo de juiz federal substituto. Já a remuneração é de R$ 35.845,21.