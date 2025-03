Governo vai editar o decreto regulamentador da nova Lei do RenovaBio

O Ministério de Minas e Energia (MME) anunciou nesta segunda-feira, 10, que o governo federal vai editar um decreto regulamentador da lei sancionada no fim de 2024, que alterou regras da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio). A pasta informou que, conforme a disposição da lei, a perspectiva é "endurecer penalidades" para as distribuidoras que não cumprem as metas do programa, além de proibir compra de combustíveis por distribuidoras que descumprem os mandatos biocombustíveis, ou seja, a mistura ao diesel.

No mês passado, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) anunciou a criação de uma operação conjunta entre órgãos do governo federal para "combater fraudes na mistura obrigatória do biodiesel ao diesel", hoje na proporção de 14%. A mistura em 15% foi adiada.