Endividamento das famílias sobe a 76,4% em fevereiro, afirma CNC

A proporção de famílias com contas a vencer cresceu de 76,1% em janeiro para 76,4% em fevereiro, após duas quedas consecutivas, apontou a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic). Em relação a fevereiro de 2024, quando 77,9% das famílias estavam endividadas, houve uma queda de 1,5 ponto porcentual.

Segundo a CNC, o estudo sugere que "parte das famílias brasileiras está optando por fazer uma nova dívida, com condições e prazos mais vantajosos, a fim de pagar as antigas". A entidade observa ainda que o maior endividamento "não é considerado ruim", por ter sido acompanhado de uma redução da inadimplência.

A proporção de famílias com dívidas em atraso por mais de 90 dias recuou pelo quarto mês seguido, chegando a 48,2% do total de inadimplentes, menor patamar desde julho de 2024.

Na passagem de janeiro para fevereiro, as famílias de renda mais baixa ficaram mais endividadas, mas menos inadimplentes.

No grupo com renda familiar mensal de até três salários mínimos, a proporção de endividados subiu de 79,5% em janeiro para 79,7% em fevereiro. Na classe média baixa, com renda de três a cinco salários mínimos, a proporção de endividados permaneceu em 78,5%. No grupo de cinco a dez salários mínimos, houve elevação de 72,5% para 73,6%. No grupo com renda acima de 10 salários mínimos mensais, essa fatia cresceu de 65,3% para 65,5%.

Quanto à inadimplência, no grupo com renda familiar mensal de até três salários mínimos, a proporção de famílias com dívidas em atraso desceu de 37,8% em janeiro para 36,7% em fevereiro. Na classe média baixa, com renda de três a cinco salários mínimos, a proporção de inadimplentes saiu de 27,5% em janeiro para 27,9% em fevereiro. No grupo de cinco a dez salários mínimos, houve redução de 22,0% para 21,4%. No grupo que recebe acima de 10 salários mínimos mensais, a fatia de inadimplentes permaneceu em 14,9%.