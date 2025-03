Com remuneração de R$ 18 mil, concurso da Susep encerra inscrições nesta segunda, 10

As provas do certame serão aplicadas no dia 8 de junho / Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Acabam às 18h desta segunda-feira, 10, as inscrições para o concurso da Superintendência de Seguros Privados (Susep) referente ao preenchimento de 75 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para os cargos de analista técnico do quadro pessoal do órgão. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O certame requer nível superior completo. Já a remuneração pode chegar a R$ 18.033,52 para uma carga horária de 40 horas semanais. Confira as especialidades exigidas por cargos: