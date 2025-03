Reajuste de 5,83% para servidos estaduais do Ceará é aprovado pelos deputados

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou em regime de urgência nesta quinta-feira, 6, a mensagem do governador Elmano de Freitas (PT) que garante o reajuste salarial dos servidores públicos, militares, autarquias e fundações públicas em 5,83% .

A categoria reivindicava a princípio reajuste de 8,67%, mas o governo afirmou que o índice era inviável. A reivindicação passou então a 6,64%, o que seria a reposição da infação na gestão Elmano de Freitas durante o mandato, explicou Ravenna Guimarães, coordenadora-geral do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos do Servidores Públicos do Estado do Ceará (Fuaspec), que reúne 42 entidades dos servidores públicos.

Reajuste dos servidores em Fortaleza

Já na Capital, os profissionais apresentaram ao prefeito Evandro Leitão (PT) uma proposta de reajuste de 12,84%, mais o vale alimentação de R$ 20, os Planos de Cargos, Carreiras e Salários, dentre outras demandas.