Enem dos concursos: resultado final é homologado; confira os detalhes

Além da homologação também foram divulgados a convocação final dos aprovados para o curso de formação e os editais de habilitação para as provas didáticas dos cargos de pesquisadores do IBGE

Os resultados finais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) , exceto para os cargos de pesquisadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os que requerem curso de formação, foram homologados nesta sexta-feira, 7.

Além da homologação também foram divulgadas as relações da convocação final dos aprovados para o curso de formação e dos editais de habilitação para as provas didáticas dos cargos de pesquisadores do IBGE . Ao todo foram publicados 25 editais no Diário Oficial da União de hoje, 7.

De acordo com o MGI, os aprovados residem em 908 cidades diferentes, sendo 36,5% de municípios do interior, e um terço são de pessoas pretas e pardas, com deficiência e indígenas.

Desta forma, se dá início da última fase do certame. No caso das pessoas convocadas para o curso de formação, é obrigatória a matrícula, caso o candidato não a faça ele será automaticamente eliminado da vaga em questão. Confira as datas previstas abaixo: