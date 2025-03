2ª parcela do IPVA 2025 no Ceará deve ser paga nesta segunda-feira, 10; confira

O valor pago pelos contribuintes depende da aliquota do seu veículo / Crédito: Samuel Setubal

O vencimento da 2ª parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 no Ceará dos contribuintes que optaram por realizar o pagamento de forma parcelada ocorre nesta segunda-feira, 10. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Para esse método, o proprietário do veículo poderia dividir o valor do imposto em até cinco vezes. O valor mínimo foi de R$ 100 e os demais vencimento serão nos dias:

4ª parcela: 9 de maio



5ª parcela: 10 de junho Vale lembrar que pessoas com deficiência, bem como os veículos com mais de 15 anos de fabricação, entre outras categorias, possuem direito à isenção do valor.

Acesse o site da Sefaz-CE



Ao rolar a página. encontre o tópico “Serviço” e clique em “Emitir DAE de Parcelamento de IPVA”



Na página clique em "Solicitar"



Preencha com as informações do veículo O Documento de Arrecadação (DAE) Automático também pode ser obtido por meio do Assistente Virtual do WhatsApp, pelo número (85) 3108-1404. Quem escolher esta opção deve ficar atento ao número de telefone da Sefaz e se ele possui o selo verde de verificação antes de realizar o pagamento. No caso de pagamentos pelo Pix, é importante conferir se no nome do favorecido está escrito Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, se o CNPJ é 07.954.597/0001-52 e se está sendo enviado para o banco Santander. O órgão ainda reforça que não envia guias de recolhimento pelos Correios, WhatsApp ou por e-mail. O recomendado é utilizar apenas os canais oficiais da Sefaz e ter cautela com links suspeitos e sites patrocinados.

IPVA 2025: Como pagar o imposto? O IPVA 2025 pode ser pago em qualquer agência bancária credenciada. É possível pagar o imposto via Pix também. Além disso, o pagamento pode ocorrer via internet banking, em casas lotéricas e com cartão de crédito nas empresas credenciadas à Secretaria da Fazenda e Planejamento. O contribuinte precisa ter em mãos o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam), juntamente com a placa do veículo ou o número do chassi.

IPVA 2025: quanto pagará cada categoria e como calcular? Para quem ainda não sabe quanto deve pagar de imposto, basta consultar o valor venal do veículo na Tabela Fipe – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – de dezembro de 2024. Ela é a referência padrão em todos os Estados. A consulta do valor do veículo aparece após selecionar a marca, o modelo, a versão e o ano de fabricação. Com o valor em mãos, multiplique-o pela alíquota (valor venal x A%). Os percentuais variam de 1% a 3,5% sobre o valor venal, dependendo do tipo de veículo. A maior parte da frota (52,79%) pagará 3%.