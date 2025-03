Elmano: estudo sobre isenção de ICMS para alimentos será concluído esta semana

A Secretaria da Fazenda do Ceará ( Sefaz-CE ) já havia confirmado, na última semana, que tem realizado levantamentos para averiguar as possibilidades. O governador ressaltou, neste sentido, que alguns produtos da cesta básica já são isentos no Ceará. Outros contam com redução na base de cálculo de até 65%.

“O secretário Fabrízio (Gomes, da Sefaz-CE ) deve me trazer, na semana, uma proposição a partir do que foi sugerido pelo Governo Federal , para nós tomarmos a decisão com o maior número de informações possíveis. O número de produtos do Ceará que já tem isenção é elevado, mas deve ter ainda alguns”, detalhou ao O POVO em evento no sábado, 8, em Fortaleza.

De acordo com Elmano, o governo cearense está, no momento, fazendo um “trabalho de investigação e de apuração para então apresentar uma proposta”. Com o pedido, a ideia do Governo Federal é baratear os preços dos alimentos no Brasil. Alckmin já havia confirmado alíquota zero para o imposto de importação em diversos alimentos.

"O governo federal zerou tributos sobre cesta básica, não há tributo sobre cesta básica, mas alguns Estados, em alguns produtos, ainda tributam o ICMS. Então, o apelo é para que, como o Governo Federal também já zerou o tributo sobre cesta básica, que os Estados também zerem o ICMS", segundo o vice-presidente.

Outros estados

O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), já respondeu à solicitação. A partir de abril, o Estado vai zerar alíquota do ICMS no arroz, feijão, farinha de mandioca, hortaliças, frutas frescas, ovos, leite in natura e pasteurizado, carnes, derivados de aves, suínos, caprinos e ovinos, banha suína, fava comestível, polvilho de mandioca e sal de cozinha.