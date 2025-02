Vistoria de carros de transporte por aplicativo começa em 6 de março em Fortaleza; veja calendário

Veículos serão organizados para atendimento conforme final da placa; primeiros a serem vistoriados serão automóveis com placa encerrada com o numeral um

A ordem de chamada dos veículos será organizada a partir da placa de cada automóvel. Em março, deverão comparecer à sede da Etufor os carros com placa finalizada no numeral um, em abril os de número dois e assim por diante até dezembro, quando serão observados os finalizados em zero.

A vistoria anual dos carros utilizados para transporte por aplicativo em Fortaleza terá início no próximo dia 6 de março. Realizada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a análise irá observar a conservação dos pneus, do sistema elétrico, da carroceria, entre outros quesitos.

Para realizar a vistoria, é necessário que o proprietário do veículo marque a vistoria e pague a taxa de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no valor de R$ 134,98, que pode ser emitido durante o agendamento no site da Etufor.

O comprovante de quitação deverá ser apresentado na sede da Empresa, em data marcada para a visita.

Além dos quesitos já citados, a Etufor também irá observar se a identificação do veículo obedece o padrão de tamanho máximo 14cm x 14cm, fixado no vidro traseiro do carro com a marca do aplicativo ou a frase “Este veículo trabalha por aplicativos”.