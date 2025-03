Barata no sorvete: fábrica é fechada e pode ser multada em até R$ 13 milhões

Empresa Doce Verão, de Belford Roxo (RJ), pode ser multada em até R$ 13 milhões após cliente mostrar uma barata no picolé em gravação

A fábrica de sorvetes Doce Verão, localizada em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi interditada pelo Procon-RJ e pela Secretaria de Defesa do Consumidor após a repercussão de um vídeo mostrando uma barata inteira dentro de um picolé da marca. O caso viralizou nas redes sociais e levou à fiscalização do estabelecimento.

Diante das irregularidades, o estabelecimento foi interditado imediatamente. A fábrica só poderá retomar suas atividades após cumprir todas as exigências legais.

Caso viralizou após vídeo gravado na praia; veja

O vídeo que originou a fiscalização foi gravado por um banhista na praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nas imagens, ele mostra o picolé com a barata dentro e comenta:

“Coisas que só acontecem no Recreio. Olha isso, o picolé que a menina acabou de comprar aqui, olha o que tem dentro do picolé, uma barata inteira, grande.”

Após a repercussão do vídeo, o Procon-RJ iniciou a operação de fiscalização e determinou a interdição da fábrica.