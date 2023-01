Ceará tem segunda melhor internet do Nordeste, diz pesquisa

Estado ficou atrás do Piauí em velocidade de conexão na banda larga e nas redes móveis, em dados coletados de janeiro a dezembro de 2022

O Ceará registrou a segunda internet mais rápida do Nordeste em 2022. É o que diz pesquisa realizada pelo Ranking Melhor Escolha, divulgado nesta segunda-feira, 23. O Estado teve uma taxa de download média de 66 mb na internet fixa e de 39 mb na móvel.

Na região, o Estado fica atrás somente do Piauí, tanto em banda larga, como em rede móvel. A nível nacional, o Ceará é o 14º em rede fixa e 9º na móvel.

O Ranking Melhor Escolha analisou os dados de milhões de testes de velocidade realizados na plataforma para realizar o levantamento, realizado por localização e por provedoras de janeiro a dezembro de 2022.

A média do Brasil é de 79 mb de download para as redes fixas e de 37 mb nas redes móveis.

Banda larga no Ceará

A melhor banda larga registrada no Estado pela pesquisa foi a da Claro, com média de 99 mb de download. Depois vem a Oi (92 mb), Brisanet (73 mb), Multiplay e Mob Telecom (68 mb) e Vivo (67 mb).

Já em upload, quem se destacou no Ceará foi a Mob Telecom, com 55 mb, seguido de Oi e Brisanet, com 53 e 52 mb, respectivamente.

Rede móvel no Ceará

A Claro também tem a melhor média de velocidade no Ceará entre as redes móveis, chegando a 50 mb de velocidade. Em seguida aparece a Vivo (46 mb), a Tim (31 mb) e a Oi (16 mb).

