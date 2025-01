Pecém ultrapassa marca de 500 mil contêineres em 2024 e cresce 13% no ano

MSC Navio MSC Mariagrazia foi responsável pela maior operação de movimentação de contêineres do Pecém em um único navio / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Porto do Pecém atingiu, pela primeira vez na história, a marca de 555 mil contêineres movimentados em um só ano, em 2024. O recorde ajudou na expansão de 13% na movimentação total e na conquista de novos recordes, segundo informou a Companhia do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp SA), administradora do terminal, em primeira mão ao O POVO.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ao todo, foram 17,3 milhões de toneladas em trânsito pelo Pecém no último ano a partir da navegação de 96 navios a mais do que em 2023.

Parte deles voltou a operar carga de minério de ferro para China, somando um total de 600 mil toneladas entre janeiro e dezembro de 2024. "Foi um ano muito especial, o segundo melhor ano da história do Porto do Pecém. Primeira vez que ultrapassamos a marca de 500 mil contêineres. Tivemos um bom desempenho no setor de granéis sólidos, retomando a exportação de minério de ferro para a China. Vamos provando que nosso terminal é robusto e que nosso time é comprometido", comemora André Magalhães, diretor comercial do Complexo do Pecém. Confira os números do Pecém em 2024 Crescimento de 13% sobre 2023

19,6 milhões de toneladas movimentadas

96 navios a mais em trânsito no porto

555 mil contêineres movimentados

5,3 milhões de toneladas de minério de ferro - 21% de expansão

600 mil toneladas de minério de ferro para a China

3.782.971 de toneladas alta em cargas soltas - alta de 3,3%

728.412 toneladas referentes ao setor de siderurgia - crescimento de 18,5%

32% mais granitos exportados, somando 43 mil toneladas

181% de expansão na movimentação de fertilizantes, totalizando 35 mil toneladas Grandes navios na mira do Pecém "Tivemos o recorde de movimentação em um único navio, o MSC Mariagrazia, com mais de 7 mil TEUs em uma única operação. Nossas operações são eficientes e seguras e, por isso, nossa expectativa é seguir nesse bom crescimento em 2025", projeta Roberto de Castro, diretor de operações do Complexo do Pecém.