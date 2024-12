Elmano cobra governo Lula contra crime organizado: "Precisa ter um banco de dados unificado"

Elmano cobra governo Lula sobre combate ao crime organizado / Crédito: Reprodução/YouTube O POVO

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), cobrou o Governo Federal sobre o combate ao crime organizado, em entrevista ao programa O POVO no Rádio, da Rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 26: “O Governo Federal tem que chamar os estados e garantir um banco de dados unificado de pessoas perigosas, de organizações criminosas nacionais”. “Muitas vezes uma pessoa é presa no Ceará, ele é apresentado na audiência de custódia, o juiz não tem as informações do grau de periculosidade que aquela pessoa tem, porque a vida pregressa dela muitas vezes foi em Goiás, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e essa informação não está no banco de dados do Ceará”, disse o governador.

Para o petista, em termos de segurança, outras mudanças precisam ser pensadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Eu tenho a plena convicção de que é preciso reforçar o contingente da Polícia Federal. Não é possível a Polícia Federal ter 10 mil homens em um país do tamanho do Brasil. É absolutamente insuficiente".

Elmano ressalta que são necessárias mudanças na legislação e uma aproximação dos poderes e instituições que trabalham pela segurança nos estados, bem como no País e municípios. “A polícia trabalha muito, prende muito, mas nós precisamos aperfeiçoar o trabalho com o Poder Judiciário e, evidentemente, nós precisamos mudar as leis”, afirmou o petista. Mudanças na legislação O governador chama a atenção para a legislação que rege as penas de crimes no Brasil, especialmente a ligada à prisão de criminosos vinculados às facções. “Nós precisamos que o Governo Federal faça uma ação no Congresso Nacional, e nós temos um grande acordo nacional, de mudar a lei de progressão de regime do País. Eu não posso ter alguém que tira a vida de outro e com um sexto de pena progride para o semiaberto, que na prática é ser solto”, disse Elmano. O petista destaca, ainda, que é necessário um trabalho com conjunto com o Judiciário, para que a penalização dos crimes seja mais efetiva e rigorosa.