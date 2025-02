Com 246 aprovados, resultado do concurso do INPA é divulgado; veja

O anúncio da homologação foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)

O resultado final do concurso público do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) para os cargos efetivos de pesquisador e tecnologista do órgão foi divulgado nesta terça-feira, 18. Ao todo 246 pessoas foram aprovadas.

