Ceará é o 5º estado mais visitado no verão pelos brasileiros; veja ranking

Mais da metade (54%) dos nordestinos faz, pelo menos, uma viagem a lazer por ano / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará é o quinto estado mais visitado no verão de 2025, apontado por 9% dos brasileiros. Além disso, dos 31% nordestinos que decidiram viajar até fevereiro, 22% também optaram pelo Estado. Os dados são da pesquisa Tendências de Turismo Verão 2025 - Comportamento da População Brasileira, feita pela Nexus e pelo Ministério do Turismo (MTur).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Bahia (22%), Pernambuco (13%), Paraíba (11%), São Paulo (9%) e Maranhão (9%) também cresceram entre os nordestinos no período ensolarado.

54% dos moradores do Nordeste fazem, pelo menos, uma viagem a lazer por ano Mais da metade (54%) dos nordestinos faz, pelo menos, uma viagem a lazer por ano. O número é menor do que os 61% da média nacional. Entre eles, 30% afirmaram que viajam apenas uma vez, 17% de duas a três vezes e 7% disseram que viajam mais de quatro vezes no ano. Assim como no ranking nacional, os destinos de sol e praia ganham a preferência de metade dos nordestinos (48%). Entre os brasileiros de modo geral, esse número sobe para 53%. Em segundo lugar, brasileiros (29%) e moradores do Nordeste (32%) optam por lugares de natureza e ecoturismo na hora de viajar. Por outro lado, atrações religiosas ou espirituais foram citadas, na quinta colocação, por 19% dos moradores, contra apenas 12% dos brasileiros em geral, em 6º lugar no ranking.

A preferência dos nordestinos pelo turismo de saúde e bem estar também é maior do que a média nacional: 25% contra 16%. O mesmo ocorre com os destinos de aventura, preferidos por 20% dos moradores do Nordeste e 13% dos brasileiros. Atração turística preferida dos nordestinos Belezas naturais (29%), preço baixo (29%) e possibilidade de reencontrar familiares e amigos distantes (23%) são os principais motivadores na hora de escolher uma viagem, de acordo com os nordestinos. Já as fontes mais usadas para se informar sobre esses destinos são as redes sociais (49%), amigos/familiares (45%) e canais de vídeos de turismo na internet (22%). O entrevistado podia escolher até 3 opções.