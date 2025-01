Ministério lança curso para fortalecer mulheres no mercado de trabalho; veja

Entre os temas explorados, estão a distribuição desigual do trabalho reprodutivo e as condições do trabalho doméstico

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e a Secretaria Nacional de Autonomia Econômica do Ministério das Mulheres, lançou o curso “ Mulheres no Mundo do Trabalho ”.

Entre os temas explorados, estão a distribuição desigual do trabalho reprodutivo, as condições do trabalho doméstico, as disparidades salariais, os casos de assédio no ambiente profissional e as estratégias para enfrentamento dessas desigualdades. Para ver o conteúdo completo, basta acessar este link.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres ocupam apenas 39% dos cargos de liderança no Brasil, com uma remuneração equivalente a 78% do valor recebido pelos homens.