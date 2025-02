Abono salarial: Nascidos em janeiro começam a receber o benefício nesta segunda, 17

Serão contempladas pouco mais de 2 milhões de pessoas da iniciativa privada e do funcionalismo público em um montante estimado em R$ 2,3 bilhões . Os valores a serem pagos aos beneficiários variam entre R$ 127 e R$ 1.518 (valor do novo salário mínimo que entrou em vigência em 2025).

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) começará a pagar nesta segunda-feira, 17, a primeira parcela do abono salarial , destinada aos trabalhadores nascidos em janeiro .

Tem direito ao benefício quem atuou por no mínimo 30 dias no ano-base de 2023 e teve remuneração de até dois salários mínimos à época (R$ 1.320), ou cerca de R$ 2.640 pagos por empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (Pis) ou para quem integra o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

Também é preciso estar cadastrado no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos e ter seus dados informados corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial.

O valor do abono salarial é determinado com base no tempo trabalhado pelo empregado no ano anterior e os valores para 2025, que serão calculados utilizando o salário mínimo em curso (R$ 1.518).

Entre os beneficiários contemplados com o abono salarial em fevereiro, 1.845.317 trabalhadores são da iniciativa privada, que recebem pela Caixa Econômica Federal, e 163.810 são servidores públicos, que recebem pelo Banco do Brasil.

O cálculo é realizado por meio da divisão do piso salarial por 12 e a multiplicação pelo número de meses trabalhados no período em questão.

Por onde são feitos os pagamentos?

O pagamento do abono salarial é feito pela Caixa Econômica Federal, no caso de trabalhadores de empresas privadas, e pelo Banco do Brasil, para servidores públicos. Confira abaixo por onde ele ocorre:

Caixa Econômica federal

Por crédito em conta Caixa, quando o trabalhador possui conta corrente, poupança ou conta digital



Por crédito em Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela instituição e movimentada pelo App Caixa Tem



Presencialmente nos caixas eletrônicos, nas casas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, utilizando o Cartão Social e senha



Presencialmente nas agências com o documento de identificação



Banco do Brasil

Crédito em conta bancária



Transferência via Ted



Transferência via Pix



Saque presencial nas agências de atendimento

Vale destacar que, embora o pagamento comece a ser efetuado nesta segunda-feira, os valores ficarão disponíveis até dezembro de 2025.

Atualização do sistema

O sistema de pagamento do abono salarial foi atualizado neste ano pelo Dataprev, única operadora do benefício, que reconhece o direito a partir do eSocial, por meio da Rais, com o uso do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do trabalhador. A solução, conforme o Ministério do Trabalho e Emprego, permite a disponibilização dos dados para os cidadãos, por meio da Carteira de Trabalho Digital.