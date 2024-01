Lubnor registra maior volume de venda de asfalto desde 2014

Confirmação foi feita pela Petrobras que listou outras cinco refinarias com comercialização recorde do produto na série histórica

A Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor) registrou o maior volume de vendas de asfalto desde 2014, conforme comunicado da Petrobras, com 223 mil toneladas comercializadas no ano passado.

O negócio de US$ 34 milhões com a Grepar havia sido anunciado em maio de 2022 pela própria Petrobras, ainda no governo Jair Bolsonaro (PL), mas enfrentou resistência de petroleiros e da Prefeitura de Fortaleza, proprietária de 30% do terreno da refinaria.

Com a mudança da gestão federal e do comando da estatal, a entrega dos ativos à empresa paranaense foi adiada sucessivas vezes, até a rescisão definitiva. As duas partes apresentaram versões diferentes sobre o insucesso da transação.

Além da Lubnor, conforme a Petrobras outras cinco refinarias apresentaram resultado recorde na venda de asfalto na série histórica iniciada em 2014 e a própria companhia também apresentou o maior montante comercializado no período, com 2,5 milhões de toneladas vendidas.

Duas delas, a Repar e a Refap apresentaram o maior volume de vendas do produto, respectivamente, desde 2010 e 2011. A maior quantidade de asfalto comercializada, contudo, foi registrada pela Regap, que vendeu 676 mil toneladas em 2023.

De acordo com o comunicado da Petrobras, em que os resultados das refinarias foram divulgados, “o desempenho obtido se deve à eficiência e disponibilidade operacional do parque de refino de atender à demanda decorrente de obras de pavimentação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e dos órgãos estaduais e municipais correlatos, além das concessões rodoviárias”.

Para o diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França, o desempenho “significa maior arrecadação de impostos e mais pavimentação estruturante, ambos os benefícios de suma importância para a economia dos estados sob área de abrangência da Petrobras”.