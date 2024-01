Petrobras anuncia estudos para diversificar produção da Lubnor no Ceará

Lubnor - Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE

A Petrobras anunciou estudos para investimentos na Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor), no Ceará. Dentre os planos estão aumento da produção atual até fabricação de biobunker, combustível para navio. Veja lista de estudos mais abaixo. Durante a visita na sede, Jean Paul Prates reforçou o compromisso da Petrobras com a continuidade operacional da Lubnor, depois da rescisão do contrato de venda da refinaria. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Vamos investir para tornar a Lubnor uma refinaria de baixo carbono. Os estudos têm duas grandes vertentes: ajustar o esquema de refino da unidade e integrá-la às iniciativas de descarbonização conduzidas em todo o parque de refino da Petrobras", explicou Jean Paul Prates.

Ainda no encontro, Elmano recebeu mais detalhes de Prates sobre os investimentos na área de transição energética, com criação de diretoria só para tratar dessa questão. Segundo o governador, é nesta diretoria que será pensado o envolvimento da empresa com hidrogênio verde e eólica offshores (com projetos no Ceará e no Rio Grande do Norte). A Lubnor é uma das líderes nacionais em produção de asfalto e a única no país a produzir lubrificantes naftênicos. Ainda durante o governo Bolsonaro foi fechado acordo para venda a Grepar Participações, em maio de 2022, por US$ 34 milhões.

Em novembro passado, no entanto, a Petrobras cancelou o acordo de venda. Isso fez com que a Grepar recorresse à Justiça. Até chegar a esse ponto, a Petrobras suspendeu por duas vezes a conclusão do negócio. Inicialmente, estava previsto para 1º de agosto a transferência dos ativos, o que não ocorreu. Nos dois meses seguintes, apesar da promessa, a conclusão não foi feita. Questões fundiárias atrapalharam negócio entre Petrobras e Grepar Além da relação conflituosa entre Petrobras e Grepar, a estatal ainda precisava buscar solução para outro imbróglio, com a Prefeitura de Fortaleza.