Retirada da PBio do plano de desinvestimento da Petrobras abre nova expectativa sobre a Usina de Quixadá

A decisão da Petrobras de não vender a subsidiária Petrobras Biocombustível (PBio) abre novas perspectivas para a Usina de Biodiesel de Quixadá (CE). A planta está hibernada desde 2016 e a medida, somada aos incentivos federais para a produção de combustíveis renováveis, projeta a expectativa de reativação da unidade. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No informe ao mercado, a Companhia admite que “está avaliando alternativas e modelos de negócio para a PBio por meio de parcerias que possam potencializar sua atuação, considerando novas oportunidades de negócios, possíveis sinergias entre os ativos da companhia e a maximização dos resultados do Sistema Petrobras.” É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Quixadá, a 169,61 quilômetros de Fortaleza, possui uma das duas unidades da PBio localizadas no Nordeste. A outra está instalada em Candeias (BA). A subsidiária da Petrobras ainda opera uma terceira planta em Montes Claros (MG).

Perguntada sobre os planos futuros para a usina, a Petrobras afirmou ao O POVO que “a usina de Quixadá continua hibernada, mantida em condições de operação, e será considerada dentro das alternativas e modelos de negócio para a PBio.” O que a Petrobras precisa fazer com a Usina de Biodiesel de Quixadá? “A decisão da Petrobras sobre a PBio é uma importante notícia para a planta de Quixadá, aos olhos da Petrobras. Mesmo que a unidade fosse vendida, quem compraria, compraria para reativá-la. Ninguém compraria pra não reativá-la”, avalia o consultor internacional em biocombustíveis Expedito Parente Júnior. Ele ressalta a importância da unidade para a economia local, vide os empregos de salários elevados, a tecnologia de ponta que dispunha a unidade e a geração de impostos e serviços ao redor da planta devido ao fluxo de matéria-prima.

Sobre a reativação ou não, ele afirma que depende exclusivamente da Petrobras, como é desde a decisão de hibernação em 2016, que teve os planos de venda frustrados até agora. “O que a Petrobras precisa fazer é, de fato, agir: ou vender ou em colocar pra funcionar. Colocar no plano de desinvestimento e não vender ou retirar do plano de desinvestimento e não operar, continua mantendo um ativo ocioso, frustrando a região que poderia estar usufruindo da operação”, diz. Por que a Usina de Biodiesel de Quixadá pode ser reativada? No entanto, o momento é promissor para as duas possibilidades. O novo posicionamento de mercado da Petrobras vai ao encontro do novo momento da produção e consumo de biocombustível no Brasil e no mundo.

Ele reforça que nesse cenário “há uma oportunidade para que as empresas de biocombustível, tanto ampliem suas operações como diversifiquem para essas novas indústrias.” A reativação da Usina de Biodiesel de Quixadá estaria em sintonia ao novo momento do mercado brasileiro, com maior demanda de biocombustível e potencial de demarcar maior espaço da Petrobras neste segmento. “A decisão está alinhada aos direcionadores estratégicos vigentes, que consideram a atuação da Petrobras em negócios de baixo carbono, diversificando o portfólio de forma rentável e promovendo a perenização da companhia”, informou a Companhia ao anunciar a retirada da venda da PBio.