Chinesa impacta nas demissões de 700 trabalhadores da Aeris no Ceará, diz sindicato

Concorrência com preços de empresa chinesa que se instalou em Camaçari (BA) foi um dos fatores que impactaram nas 700 demissões de trabalhadores pela Aeris Energy , empresa localizada no Ceará, nesta sexta-feira, 7 de fevereiro, conforme o Sindicato dos Metalúrgicos (Sindmetal) no Estado.

A entidade acompanha os cortes com informes diretos da empresa e realização de reuniões entre as partes.

No primeiro semestre de 2024, 1.947 demissões foram realizadas pela fabricante de pás eólicas com duas plantas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

Além disso, a empresa lançou fato relevante no mercado pedindo novamente para realizar renegociação de prazos com credores.

Somente no mês de maio do ano passado, a empresa demitiu cerca de 1.500 funcionários, em decorrência do encerramento de contrato com a Siemens Gamesa. À época, o grupo comunicou que estava confiante no setor de energia eólica no longo prazo.

Com apenas um cliente, um dos motivos pelos quais a agência global de classificação de risco Fitch Ratings rebaixou a nota da empresa, a busca principal é por cortar cargos com salários mais altos, conforme as informações apuradas. Porém, as demissões desta sexta-feira, 7, contaram com a área da linha de produção.

Atualmente, a companhia tem como concorrente direta a chinesa Sinoma Blade, uma das líderes mundiais na fabricação de pás eólicas, que se instalou em Camaçari, na Bahia. Ela foi inclusive ventilada pelo mercado como uma das possíveis compradoras da Aeris, mas a negociação chegou a travar, conforme a Agência Estado.