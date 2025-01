Aeris adia pagamento de dívidas após negociar acordo com credores; ações sobem 15%

O movimento está sendo discutido, também, com bancos credores. Na prática, há a suspensão do vencimento ou de ações de cobrança no período estipulado, isto é, até o início do mês de março.

O documento estabelece, todavia, que um novo acordo de confidencialidade seja entregue até o dia 20 de janeiro. Além disso, deve haver a obtenção do standstill junto ao Santander, Banco do Brasil e Votorantim nas mesmas condições.

A Aeris Energy teve um prejuízo líquido de R$ 56,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, 15,5% maior do que o prejuízo de R$ 49 milhões registrado em igual período de 2023. A empresa citou, no balanço, uma desaceleração significativa do setor .

Após os dados do terceiro trimestre, a XP Investimentos reiterou uma visão preocupante para a Aeris, sustentada pelas condições desafiadoras da produção eólica no mercado doméstico para a capacidade de produção eólica e níveis elevados de alavancagem.

O trimestre também contou com o descomissionamento de duas linhas de produção e o ramp-up – fase de início da produção – de outras duas novas. O portfólio final conta com dez linhas, em que oito estão maduras e duas em maturação.

Setor eólico desafiador

De acordo com o consultor de energia da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Jurandir Picanço Jr., a geração de energia eólica brasileira tem se concentrado em projetos de maior porte e na própria geração centralizada, além de contar com restrições na capacidade de transmissão.

A eólica era a principal fonte de energia renovável antes, mas hoje compete com a solar, criando uma divisão do mercado. Além de depender de áreas específicas com bom potencial de vento, o que nem sempre coincide com a disponibilidade de sistemas de transmissão, disse.

“Muitas vezes, há locais com excelente potencial eólico, mas sem infraestrutura de transmissão adequada. Já a geração solar permite maior flexibilidade, com parques próximos a regiões com disponibilidade de transmissão”, detalhou o especialista.

Jurandir acredita que a recuperação do setor eólico pode ocorrer com a maior viabilização dos projetos de hidrogênio verde (H2V), o qual demanda energia de fontes renováveis em larga escala. O Ceará é um dos estados mais avançados nesta área de atuação.

“Tanto a energia eólica quanto a solar são as grandes protagonistas do momento no setor energético mundial. Aqui no Nordeste, temos as melhores condições naturais para ambas, o que nos oferece uma oportunidade única de liderança nesse segmento”, complementou.



