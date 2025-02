Governo do Ceará oferta crédito tributário para a Aeris, que demitiu 700 pessoas

Isso significa que a empresa vai poder recuperar valores pagos em impostos ao Estado, diante do cumprimento de certos critérios, como ter faturamento de R$ 500 milhões no último ano

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que está em vias de aprovar no Conselho de Desenvolvimento Econômico (Condec) o acesso da Aeris a crédito tributário "O termo refere-se ao valor que o contribuinte tem direito a recuperar ou compensar junto ao fisco em decorrência de operações que geraram saldo credor de tributos" .

Conforme O POVO publicou com exclusividade, a fabricante de pás eólicas localizada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) passa pelo processo de demissão de mais 700 funcionários .

"Nós consideramos muito importante que o Ceará mantenha um setor na produção de energia renovável. A produção de pás eólicas é muito importante, a produção de turbinas é muito importante, e nós sabemos que isso vai ter muita importância na economia que nós pensamos para o Ceará no futuro. Então, manter essas empresas no Ceará é muito significativo, inclusive, para um emprego de maior qualidade", disse o governador.

Questionado pelo O POVO sobre medidas diante das dificuldades da Aeris, Elmano frisou a utilização do Programa Crédito Verde, aprovado em 2024 na Assembleia Legislativa do Ceará.

Também cita os projetos do hub de hidrogênio verde, que vão demandar montante expressivo de geração de energia no Estado.

Ele acrescenta que além do Projeto Crédito Verde, outro estímulo ao setor foi a sanção em janeiro de 2025 do Projeto de Lei nº 576, de 2021, que disciplina o aproveitamento de potencial energético offshore.

No contexto da legislação, o "Crédito Verde" é um tipo específico de crédito tributário relacionado ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que incide sobre operações com equipamentos e componentes utilizados para a geração de energia eólica.

"Com os projetos que nós temos no Ceará de instalação, certamente nós teremos o aumento de compromissos que vão fazer com que a Aeris aumente a contratação da sua produção", disse Elmano.

Um dos principais indicadores financeiros, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Aeris deve ser de R$ 50 milhões em 2025. Em 2024, o indicador previsto é de R$ 180 milhões.

Diante das falas do governador em utilizar crédito tributário, Hugo Segundo, advogado tributarista e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), esclarece que os exportadores têm direito à devolução do ICMS cobrado sobre as mercadorias que exportam.

"Os estados nunca cumpriram a lei e nunca devolveram. Os contribuintes ficam com o crédito acumulado. O Estado deveria ressarcir em dinheiro, nunca ressarce. Se ele vai reconhecer esse crédito - se a origem for mesmo esta - não há favor nenhum."



E reforça que, seja qual for a origem do saldo, se ele existe, isso apenas significa que a empresa é credora do Estado. "Ao reconhecer isso, o Estado não faz mais que sua obrigação. Pela Constituição, deveria fazer a todos os que têm saldos credores, e não só para ela." (Com Ana Luiza Serrão)

