Vestas anuncia R$ 130 milhões na produção de energia eólica no Ceará

Empresas parceiras da Vestas terão incentivo para instalação de novos parques eólicos Crédito: JÚLIO CAESAR

A Vestas, gigante dinamarquesa de produção de peças para indústria eólica, anuncia nesta sexta-feira, 9, em sua unidade fabril de Aquiraz, um pacote de medidas para incentivar o fortalecimento desse segmento no Ceará e no Brasil, que incluem investimentos da ordem dos R$ 130 milhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A ideia é que os recursos investidos e as iniciativas anunciadas ajudem a criar uma cadeia local de suprimentos para o setor com pouco mais de 100 empresas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre as novidades estão: a fabricação de turbinas eólicas V163-4,5 MW em seu parque fabril localizado no município de Aquiraz; o estabelecimento de parceria com o banco Santander relativo a operações realizadas por fornecedores da Vestas que adotem políticas socioambientais e de governança (a chamada agenda ESG); além de uma parceria com o governo do Estado para concessão de créditos a empresas que instalarem parques eólicos no Ceará.

“Eles vão dar estímulos para os nossos fornecedores em recebíveis. Quanto mais ESG forem as empresas, mais barato é a redução do desconto. Hoje, se você pega o custo de capital, ele está em torno de 1,8% ao mês, mas com essa iniciativa, você consegue 0,65% ao mês”, exemplificou. O evento conta com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), além de outras autoridades e executivos da Vestas. Havia a expectativa da presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que cumpriu agenda mais cedo em Fortaleza ao anunciar o estabelecimento de um polo automotivo no Ceará, o que acabou não ocorrendo.