Ceará busca solução para fim das interrupções na geração de energia eólica

As interrupções programadas na geração de parques eólicos em território cearense tem preocupado o setor produtivo e o governo do Estado, que buscam uma solução para o fim da medida adotada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O assunto vai ser discutido nesta sexta-feira, 28, com o governador Elmano de Freitas e Luís Carlos Queiróz, presidente do Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará

"Ele (Elmano) está conduzindo isso da melhor forma possível e nós vamos encontrar uma solução para que o Ceará e o Brasil continue o ambiente seguro e de bom investimento, principalmente, nas energias renováveis", falou Queiróz ao O POVO durante o o World Summit on Energy Transition (WSoET), a Cúpula Mundial sobre Transição Energética, que acontece entre os dias 28 e 29 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará.

Por que acontecem os cortes programados na geração de parques eólicos? Após o apagão de energia de 15 de agosto de 2023, o chamado curtailment foi adotado e tem interferido no funcionamento dos parques eólicos. O termo em inglês se refere às interrupções na geração de energia por falta de capacidade do Sistema Interligado Nacional (SIN) de escoar a produção de parques eólicos. O corte da produção busca evitar sobrecargas que derrubem a distribuição e gerem apagões. Mas descortina a necessidade de uma maior infraestrutura de transmissão no Nordeste, onde a transferência de energia para Sudeste, Centro-Oeste e Norte têm ficado mais frequente. BA, CE e RN são os principais impactados Em outubro, estudo da ePowerBay a partir de dados do ONS indica que houve uma redução de 46,2% na interrupção em relação a setembro, "porém os valores ainda são altos, no ordem de 1,09 milhões de MWh (1.500 MWm)."