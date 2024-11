Aeris tem prejuízo de R$ 56 milhões em meio à desaceleração do setor eólico

Galpão da Aeris Energy no Pecém Crédito: Davi Capistrano/Aeris/Divulgação

Fabricante cearense de pás eólicas, a Aeris Energy teve um prejuízo líquido de R$ 56,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, 15,5% maior do que o prejuízo de R$ 49 milhões registrado em igual período de 2023. A empresa citou, no balanço, uma desaceleração significativa do setor. "Em 2023, o setor registrou um crescimento de 4,8 gigawatt (GW) em instalações, enquanto a projeção para 2024 é em torno de 2,5 GW, valor próximo à média de expansão observada nos anos de 2020, 2021 e 2022. Esse cenário evidencia um claro processo de retração", pontuou.

O trimestre também contou com o descomissionamento de duas linhas de produção e o ramp-up – fase de início da produção – de outras duas novas. O portfólio final conta com dez linhas, em que oito estão maduras e duas em maturação.

Após os dados do terceiro trimestre, a XP Investimentos reiterou uma visão preocupante para a Aeris, sustentada pelas condições desafiadoras da produção eólica no mercado doméstico para a capacidade de produção eólica e níveis elevados de alavancagem. A Aeris destacou, neste cenário, o interesse de voltar-se estrategicamente ao mercado de exportações de forma consistente, e projeta um crescimento orientado pelo mercado internacional nos próximos cinco anos, a representar 50% da receita total. Dados operacionais Com R$ 367,4 milhões no terceiro trimestre, a receita líquida foi 44,1% menor no ano a ano e 13% menor na base trimestral. O montante foi de R$ 1,3 bilhão no acumulado do ano, também com recuo de 38,7%.

“No geral, vemos a companhia com uma base de custos mais enxuta após os esforços de reestruturação. No entanto, mantemos a recomendação neutra, uma vez que prevemos uma recuperação gradual, dado o cenário desafiador do setor de energia eólica”, indicaram. Serviços estão positivos A empresa destacou o segmento de serviços, com alta anual de 37,8%, acumulando receita de R$ 57,7 milhões entre julho e setembro. Resultado de uma estratégia voltada à diversificação das atividades e fortalecimento da manutenção e do suporte técnico especializado. “Essa evolução reflete o compromisso da Aeris em expandir seu portfólio além da fabricação de pás, consolidando sua posição como um importante player na prestação de serviços no setor eólico”, acrescentou o diretor-presidente da companhia, Alexandre Negrão.