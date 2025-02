Enem dos concursos: Resultado final dos cargos de ensino médio está disponível

Resultados finais dos cargos dos blocos 1 ao 7 serão divulgados no dia 28 de fevereiro / Crédito: © Arte/EBC

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Hoje, também foram divulgadas a primeira lista de classificação dos participantes dos blocos 1 ao 7, de nível superior, e a de convocação para as posições que possuem cursos de formação. Nesta categoria serão chamadas 2.305 pessoas.

Tanto a relação final dos convocados para a matrícula no curso de formação quanto a definitiva dos aprovados nos cargos que requerem ensino superior completo, só serão anunciadas no dia 28 deste mês. Como consultar os resultados Na área do candidato, disponível no site da banca organizadora, Fundação Cesgranrio, e do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) foram publicadas 173 listas, com a classificação por função, de todos os blocos, bem como as listas de convocação para cada um dos cargos que terão curso de formação. Na página, também é possível consultar os resultados individuais para cada uma das posições escolhidas pela pessoa, além de saber se o participante foi aprovado em vagas imediatas ou em cadastro reserva.

Os resultados do CPNU também serão publicados em oito editais no Diário Oficial da União (DOU), em edição extra, na parte da tarde desta terça-feira, 4 Curso de formação No caso dos candidatos para cargos que demandam cursos de formação, nos dias 4 e 5 de fevereiro, após a divulgação das notas finais e da classificação, a pessoa deverá acessar a página do CPNU e verificar a convocação. Cabe ressaltar que é obrigatória a confirmação de presença na capacitação, pois a presença do concurseiro só estará assegurada após ele realizar essa afirmativa e se matricular junto às instituições que promoverão os cursos.

Além disso, serão divulgadas três listas de convocação para as capacitações, a primeira nesta terça-feira, 4, a segunda no dia 11 e a terceira no dia 18. “Se o candidato convocado não confirmar sua participação, sua vaga será remanejada para outro candidato na lista do dia 11”, reforça o MGI em nota oficial. Confira o cronograma dos cursos de formação: Primeira convocação para cursos de formação: 4 de fevereiro



Prazo para confirmação de interesse em participar de curso de formação: 4 e 5 de fevereiro



Segunda convocação para curso de formação: 11 de fevereiro



Prazo para confirmação de interesse em participar de curso de formação: 11 e 12 de fevereiro



Terceira convocação para curso de formação: 18 de fevereiro



Prazo para confirmação de interesse em participar de curso de formação: 18 e 19 de fevereiro



Publicação da lista de candidatos convocados para matrícula nos cursos de formação: 28 de fevereiro

Os inscritos na formação poderão receber, mensalmente, durante o período, 50% da remuneração inicial do cargo, a título de auxílio financeiro. Ao todo nove funções requerem esses cursos e eles possuem duração que varia de 140h a 580h.