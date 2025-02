Concursos no Ceará: Salário inicial chega a R$ 35,8 mil; veja as seleções abertas

Concursos abertos nesta semana tem salários que alcançam R$ 35,8 mil / Crédito: Samuel Setubal

Estão abertas as inscrições de, pelo menos, nove concursos públicos ou processos seletivos com previsão de que mais de 2,4 mil vagas diretas no Ceará ou com amplitude nacional sejam preenchidas. O salário inicial pode chegar a R$ 35,8 mil. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dentre os certames nacionais, estaduais e municipais, estão sendo ofertadas vagas em diferentes áreas de atuação.

Nesta matéria você vai ler informações sobre os seguintes concursos e seleções:

Marinha do Brasil (1.680 vagas) A Marinha do Brasil publicou edital para o concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. São 1.680 vagas com remuneração de R$ 2.294,50 após a graduação de Soldado Fuzileiro Naval (SD-FN). As inscrições iniciam nesta terça-feira, 21 de janeiro, e seguem até 7 de março. A data prevista para a prova é 20 de maio. E a taxa de inscrição é de R$ 40. Segundo a Marinha do Brasil, O curso de formação é conduzido simultaneamente pelo Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA), no Rio de Janeiro-RJ, e pelo Centro de Instrução e Adestramento de Brasília Almirante Domingos de Mattos Cortez (CIAB), em Brasília-DF.

Durante o período de formação, o candidato ingressa como Aprendiz-Fuzileiro Naval e recebe uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.303,90. As inscrições serão realizadas unicamente, em âmbito nacional, na página do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, na aba do menu lateral “Concursos para o CFN”, ou por meio do aplicativo “Adsumus Sempre”. MPU (152 vagas) O Ministério Público da União (MPU) abriu seleção para 152 vagas imediatas para profissionais de nível superior, em diferentes áreas de atuação.

Os salários vão de R$ 8.529,65,19 a R$ 13.994,78. A avaliação será de responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As inscrições podem ser feitas a partir das 16h desta segunda-feira, 13, e seguem até as 16h do dia 27 de fevereiro. Já as taxas de inscrição variam de R$ 95 a R$ 120, a depender do cargo. O edital completo com a descrição das vagas e a data das provas pode ser conferido no site da instituição.