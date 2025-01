Os concursos públicos para ficar de olho em 2025, incluindo Polícia Federal

A ministra Esther Dweck (Gestão no Serviço Públio) informou que as fases do concurso serão detalhadas na portaria que autorizará a publicação do edital, prevista para fevereiro de 2025. Segundo ela, apesar da autorização concedida neste momento, a nomeação dos aprovados deverá ocorrer apenas no final do ano. A organização do certame ficará sob a responsabilidade da Polícia Federal.

Também recentemente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) divulgou o edital do seu novo concurso público, com 460 vagas de analista, com salário inicial de até R$ 9,9 mil.

Estes são alguns dos concursos públicos organizados neste ano.