Inscrições para concurso da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre começam nesta sexta, 31

As oportunidades são para os níveis alfabetizado, médio e superior, em cursos diversos, e a remuneração pode chegar a R$ R$ 2.428,8 a depender da escolaridade do participante e da carga horária trabalhada.

As inscrições para o concurso da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre (município distante 446,48 km de Fortaleza) começam nesta sexta-feira, 31 . Ao todo são 48 vagas imediatas , além da formação de cadastro reserva.

Para participar do concurso, os interessados devem se inscrever presencialmente , das 8h às 12h, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Trabalho do Município, que fica localizada na Avenida Tenente Antônio Gonçalves, nº 43.

Vale destacar que a adesão não ocorrerá no final de semana (sábado e domingo), desta forma, serão apenas dois dias disponíveis, sexta-feira, 31 e segunda-feira, 3 de fevereiro.

Uma foto 3 x 4

Comprovação de quitação com as obrigações eleitorais.

Comprovação de quitação com as obrigações militares (sexo masculino)

Declaração de disponibilidade de carga horária

Cópia do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Curriculum Vitae padronizado

Em relação a taxa a ser paga para a participação no certame, ela também varia de acordo com a escolaridade do participante:

Nível alfabetizado: R$ 20



Nível médio: R$ 40



Nível Superior: R$ 60



O processo seletivo terá análise de currículo, entrevista e prova objetiva, somente para os cargos de nível superior. Veja abaixo o número de vagas por ocupação e a escolaridade exigida.

Assistente social: 9 vagas (Nível superior) - Remuneração: R$ 2.428,8

Psicólogo: 3 vagas ( Nível superior) - Remuneração: R$ 2.428,80, para 40 horas semanais, e R$ 1.619,2, para 20 horas semanais

Advogado: 1 vaga ( Nível superior) - Remuneração: R$ 2.428,8

Entrevistador / Digitador do Cadastro Único: 3 vagas (Nível médio) - Remuneração: R$ 1.518

Oficineiro de Artesanato: 1 vaga (Nível médio) - Remuneração: R$ 1.518

Oficineiro de Capoeira: 1 vaga (Nível médio) - Remuneração: R$ 1.518

Oficineiro de Dança: 1 vaga (Nível médio) - Remuneração: R$ 1.518

Oficineiro de Jiu-Jitsu: 1 vaga (Nível médio) - Remuneração: R$ 1.518

Oficineiro de Taekwondo: 1 vaga (Nível médio) - Remuneração: R$ 1.518

Orientador social: 8 vagas (Nível médio) - Remuneração: R$ 1.518



Visitador social: 10 vagas (Nível médio) - Remuneração: R$ 1.518

Vigia: 1 vaga (Nível alfabetizado) - Remuneração: R$ 1.518

Motorista B: 2 vagas (Nível alfabetizado) - Remuneração: R$ 1.518

Motorista D: 1 vaga (Nível alfabetizado) - Remuneração: R$ 1.518

Auxiliar de Serviço Gerais /Merendeira: 5 vagas (Nível alfabetizado) - Remuneração: R$ 1.518

Confira o cronograma completo:

Período de inscrições: 31/1/2025 e 3/2/2025

Prova objetiva: 8/2/2025

Entrevista: 10/2/2025

Resultado Final: 18/2/2025

Confira mais informações no edital.