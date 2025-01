Início das aulas na rede estadual do Ceará é adiado

Previsto para a próxima segunda-feira, 3, o início das aulas nas escolas da rede estadual de ensino do Ceará deverá ocorrer apenas na quarta-feira, 5. O anúncio foi feito através das redes sociais da Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) e ocorre após denúncias de problemas na convocação de professores temporários.

Conforme nota divulgada nesta quinta-feira, 30, a Seduc informou que a decisão visa garantir o acolhimento adequado dos estudantes e professores, além de assegurar a qualidade da organização pedagógica. O texto também cita o concurso para professores temporários do Governo do Estado, que foi alvo de cobranças dos candidatos durante as últimas semanas.