Concursos no Ceará: Veja as seleções abertas; salário inicial chega a R$ 35 mil

Concursos públicos ou processos seletivos somam milhares vagas no Ceará ou com amplitude nacional / Crédito: Pexels / slexp880

Estão abertas as inscrições de, pelo menos, nove concursos públicos ou processos seletivos com previsão de que mais de 2 mil vagas diretas no Ceará ou com amplitude nacional sejam preenchidas. O salário inicial pode chegar a R$ 35,8 mil. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dentre os certames nacionais, estaduais e municipais, estão sendo ofertadas vagas em diferentes áreas de atuação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nesta matéria você vai ler informações sobre os seguintes concursos e seleções:

A banca responsável pela organização é o Cebraspe. O período de inscrições segue até o dia 27 de janeiro, às 18 horas. O edital completo está disponível no site https://www.cebraspe.org.br/concursos/icmbio_24 Arce (51 vagas) A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) lançou o edital para o concurso público que deve preencher 51 vagas. O certame tem como público-alvo candidatos de nível Superior, com vagas para pessoas com deficiência e negros. O vencimento básico é de R$ 7.675,53, com jornada de 40 horas semanais. As vagas são para os cargos de Analista de Regulação com divisão por especialidades: Contábio-financeiro; Econômico-financeiro; Gás canalizado; Gestão governamental e Administração pública; Saneamento básico e Transportes.

As inscrições seguem até 16 horas de 26 de março, com taxa de inscrição de R$ 200. A banca organizadora do certame é o Instituto Consulplan e o edital completo pode ser consultado no site da instituição. Marinha do Brasil (1.680 vagas) A Marinha do Brasil publicou edital para o concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. São 1.680 vagas com remuneração de R$ 2.294,50 após a graduação de Soldado Fuzileiro Naval (SD-FN). As inscrições iniciam nesta terça-feira, 21 de janeiro, e seguem até 7 de março. A data prevista para a prova é 20 de maio. E a taxa de inscrição é de R$ 40.