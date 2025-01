Exame para concursos de cartório está com inscrições abertas; confira

As inscrições para o 1º Exame Nacional dos Cartórios (Enac) estão abertas. A prova servirá como pré-requisito para a participação em concursos de cartório no Brasil.

De acordo com o edital divulgado no dia 23 de janeiro no Diário Oficial da União (DOU) , o exame será realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e possui apenas caráter eliminatório, por ser de "habilitação". O certificado será válido por seis anos a partir da divulgação do resultado definitivo.

Vale destacar, que podem solicitar a isenção do valor da taxa de inscrição os candidatos doadores de medula óssea e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). O prazo de solicitação acaba nesta sexta-feira, 31.

Para participar, o interessado deve se inscrever no site da banca organizadora, Fundação Getulio Vargas (FGV), até as 16h do dia 27 de fevereiro . A taxa é de R$ 150 e deve ser paga até o dia 28 do mesmo mês .

Prova

O Enac contará com uma prova objetiva, com 100 questões, que será aplicada no período da tarde, das 14h às 19h, do dia 13 de abril nas 26 capitais estaduais e no Distrito Federal.

Para conseguir o certificado de habitação, a pessoa deverá acertar no mínimo 60% do exame, ou seja, 60 questões. Após a homologação do resultado oficial, o CNJ terá o prazo de até 45 dias para emitir o documento. Ele ficará disponível no site do conselho.

Confira abaixo o cronograma previsto

Período de inscrição: 29/1/2025 a 27/2/2025

Período para solicitar isenção da taxa de inscrição: 29/1/2025 a 31/1/2025

Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 28/2/2025

Divulgação dos locais de prova: 7/4/2025

Aplicação das provas: 13/4/2025

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas: 11/4/2025

Divulgação do edital de homologação: 24/6/2025

