Voo Fortaleza-Caiena inicia venda com trechos de R$ 1,5 mil a R$ 3,3 mil

Voo pela Air France permite conexão também com o Caribe / Crédito: V. Chopelin - Air France

A companhia aérea Air France começará a operar, no dia 22 de abril, rotas semanais conectando Fortaleza a Caiena, capital da Guiana Francesa. O novo percurso contará com passagens com a partir de R$ 1,5 mil no percurso de ida a R$ 3,3 mil na volta, conforme levantamento O POVO. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O anúncio da operação foi realizado pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), na última sexta-feira, 17. Conforme comunicado, serão duas rotas semanais, uma de Caiena para Fortaleza e a outra de Fortaleza para Caiena.

Esta é a segunda rota partindo do Brasil para a capital da Guiana Francesa, após a implantação em Belém, no ano de 2023.