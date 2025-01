Deputados cearenses vão se articular para retomar voos de Juazeiro do Norte

Além disso, no Ceará, a companhia também anunciou a suspensão, a partir do dia 10 de março, das rotas Sobral, Iguatu, Crateús e São Benedito

A declaração vem depois da Azul anunciar o fim das operações, a partir do dia 10 de março, com Fortaleza e Recife.

Os deputados federais do Ceará, José Guimarães (PT) e Eunício Oliveira (MDB), afirmaram nesta terça, 21, por meio de suas redes sociais, que vão se articular para retomar os voos de Juazeiro do Norte .

Além disso, no Ceará , a companhia anunciou a suspensão, a partir de 10 de março, das rotas Sobral, Iguatu, Crateús e São Benedito. Em todo o Nordeste, o encerramento se dá também em Maranhão (cidades de São Luís e Barreirinhas), Piauí (Parnaíba) e Rio Grande do Norte (Mossoró).

"É inaceitável o cancelamento do voo Juazeiro do Norte-Fortaleza. Já estou em Brasília, conversando com o Ministério do Turismo e o de Portos e Aeroportos para reverter essa situação. O Cariri é uma região com uma economia forte e não merece esse retrocesso. Na realidade, a região precisa de mais voos, e vamos trabalhar também para isso", afirmou José Guimarães.

Já Eunício Oliveira destacou que considera retrocesso econômico a perda dos voos diretos de Juazeiro do Norte para Fortaleza e Recife, comprometendo o turismo, a logística de negócios e a atração de novos investimentos.